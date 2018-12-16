Трамп сообщил Эрдогану о возможности экстрадиции проповедника Гюлена

Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоган сообщил, что Вашингтон прорабатывает вопрос возможной экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор Роберт Мюллер передал прокуратуре документы о лоббистской деятельности бывшего помощника главы Белого дома Майкла Флинна, действовавшего в интересах Турции.

Флинну и его сыну Майклу якобы было обещано около 15 млн долларов за выдачу Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Гюлен считается одним из организаторов попытки госпереворота. Также турецкий суд выдал ордер на его арест по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова.

Турция требует экстрадиции его из США, обвиняя Вашингтон в поддержке его организации FETO.