Бывшего помощника Трампа заподозрили в лоббировании интересов Турции

Американское издание The New York Times утверждает, что спецпрокурор Роберт Мюллер передал прокуратуре Александрии, штат Вирджиния, документы о лоббистской деятельности бывшего помощника главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, действовавшего в интересах Турции.

По словам осведомленных источников, прокуратура начала расследование изложенной в документах информации, передает ТАСС.

Согласно переданным спецпрокурором документам, Флинн, покинув пост помощника президента США, зарегистрировался в Министерстве юстиции Соединенных Штатов в качестве иностранного агента, указав, что представляет интересы Анкары. При этом он действовал через консалтинговую фирму Flynn Intel Group, которая и занималась лоббистской деятельностью в пользу Турции.

Мюллер включил в отчет о лоббистской деятельности Флинна показания самого экс-помощника президента США и перенаправил обобщенные документы в прокуратуру Александрии, которая в свое время провела предварительное разбирательство о лоббистской деятельности Флинна.

Напомним, по сведениям The Wall Street Journal, Флинну и его сыну Майклу якобы было обещано около 15 млн долларов за выдачу Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Ранее защита Флинна называла эти обвинения «ложными».