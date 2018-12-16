Умер известный философ Вячеслав Степин

Почетный директор Института философии РАН, специалист в области философии науки, академик Вячеслав Степин умер в пятницу в возрасте 84 лет, сообщили в институте.

«Отечественная наука понесла невосполнимую потерю. На 85-м году ушел из жизни почетный директор Института философии РАН, президент Российского философского общества Вячеслав Семёнович Степин, лидер отечественной философии, международно признанный специалист в области философии науки», – передает сообщение института РИА «Новости».

С именем Степина, как отмечается в сообщении, «связано превращение Института философии из идеологического учреждения в подлинно научный институт».

Степин – один из организаторов Новой философской энциклопедии. Работы философа по методологии науки известны во всем мире.

«Он разработал оригинальную концепцию философии культуры, выдвинул ряд конструктивных идей по социальной философии», – отметили в институте.

Траурная церемония состоится во вторник 18 декабря в 11.00 в Ритуальном зале Российской академии наук. Степин будет кремирован на Хованском кладбище.

Степин был директором Института философии РАН с 1988 по 2006 годы, после этого стал научным руководителем института. Последние 30 лет преподавал в МГУ имени Михаила Ломоносова.