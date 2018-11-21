Дженнифер Лоуренс прокомментировала слухи об интиме с Харви Вайнштейном

Актриса Дженнифер Лоуренс опровергла сведения о ее сексуальных отношениях с опальным продюсером Харви Вайнштейном, сообщают СМИ.

Сообщения о том, что Вайнштейн хвастался сексом с Дженнифер Лоуренс, появились в судебных документах одной из актрис, пострадавших от сексуального насилия со стороны продюсера - якобы он сам заявил об этом потерепевшей. Лоуренс в ответ опубликовала заявление, в котором отрицает интимные отношения с Вайнштейном, сообщает The Telegraph.

«Мое сердце разрывается из-за всех тех женщин, которые стали жертвами Харви Вайнштейна. У меня никогда не было ничего, кроме профессиональных отношений с ним. Это еще один пример лжи, которой он занимался, чтобы заманить бесчисленное количество женщин», – заявила Лоуренс.

Представитель Вайнштейна заявил, что в иске, где приводятся слова продюсера о сексе с Лоуренс, «нет правды».

«Мистер Вайнштейн смущен из-за ситуации с мисс Лоуренс, с которой у него были только профессиональные и уважительные отношения, которые, к сожалению, втянули в эту уродливую попытку клеветы», – заявил представитель.

В ноябре сообщалось, что от домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна могли пострадать почти 1 тыс. женщин. О приставаниях со стороны Вайнштейна заявляли в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек.