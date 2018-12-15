Вице-губернатор Псковской области отказался признать вину во взятке

Подозреваемый в получении взятки вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов не признал вину.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания Кузнецова на 72 часа, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

В субботу Кузнецову было предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («получение взятки»).

«Кузнецов вину не признал», – говорится в сообщении.

Стороне защиты дано время для предоставления доказательств необоснованности содержания под стражей.

В пятницу Александра Кузнецова задержали в связи с расследованием уголовного дела.