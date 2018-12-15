Корреспондент RT пострадала в акциях протеста во Франции

Во время акции протеста в Париже журналиста RT ранили в лицо, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу», – написала Симоньян в Twitter.

В субботу манифестации в Париже собрали 2,2 тыс. участников, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM. Задержаны 95 человек, из которых 63 помещены под стражу.

В целом по стране, по данным МВД, в протестах приняли участие 33,5 тыс. человек.

Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу. pic.twitter.com/nVRBuuOKWG — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 декабря 2018 г.

Ранее полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Елисейских полях в центре Парижа. В стране мобилизованы 69 тыс. полицейских для охраны порядка во время акций протеста.

Акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. Спустя некоторое время митингующие стали выражать недовольство социальной ситуацией в стране.

Газета ВЗГЛЯД писала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции погрузит Евросоюз во внутренний кризис.