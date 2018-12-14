Новые тарифы и правила пользования парковок в Москве вступают в силу

Взгляд
14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
Разделы

Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
Перейти а раздел…

«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему забыли летчицу С. и не жалеют Бутину

Дмитрий Ольшанский, публицист
Если С. жалко потому, что он – страдающий политзаключенный, то нам будет жалко и Бутину, и Мефедова, и Вышинского, которых кто-то судит сомнительным судом за политику. Однако ничего похожего мы не видели – и, надо полагать, не увидим. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Новая коричневая волна рискует захлестнуть Евросоюз

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Любых феминисток в Vox считают личными врагами, причем даже полагают нормой применять против них насилие. Людьми второго сорта «неофранкисты» считают и представителей ЛГБТ. Однако на этом список «недочеловеков» не заканчивается. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 10 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Госдуму внесен законопроект, защищающий Россию от отключения интернета
          Путину доложили о снижении цен на икруВпервые за десять лет Россия собралась импортировать СПГНачальник Свердловской железной дороги арестован за взяткуНабиуллина сообщила о рисках закрепления инфляции выше 4%
          Израиль счел инцидент с Ил-20 исчерпаннымРоссияне выбрали людей года в сфере спорта и искусстваБритания попросила перенести запуск «Союза» с «опасными» спутникамиВрачи объяснили, как отлепить примерзший язык от металлических качелей
          Автомобилистам вернут наказание за превышение лимита скорости на 10 км/чВ Раде поняли, что Европа «надурила» УкраинуЛукашенко счел «отмороженных нацменов с ружьем» на Украине страшнее НАТОВ Германии узаконили новый тип пола человека

          Главная тема


          Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

          усиление группировки


          На Украине заявили о переброске Россией в Крым сотни боевых самолетов «нового типа»

          скандальное дело


          Изнасилованная дознавательница из Уфы вернется на работу в полицию

          Поисковая система


          «Яндекс» назвал дату смерти Порошенко

          Видео

          обвинили в разбое


          Ветеран боевых действий в Чечне получил судимость за задержание педофила

          нетривиальное решение


          Скоростным железным дорогам в России мешают старые рельсы

          языковая проблема


          Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

          «омерзительные действия»


          Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

          разорительный реверс


          Почему Украина стала переплачивать за импортный газ

          Новая реальность


          Дмитрий Дробницкий: США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Цензура в интернете


          Екатерина Ракитина: Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

          «Гражданская оборона»


          Алексей Колобродов: Как Егор Летов отстроил Небесный портал

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          Новые тарифы и правила пользования парковок в Москве вступают в силу

          14 декабря 2018, 15:34

          Текст: Алексей Дегтярев

          Версия для печати

          Новые правила пользования и тарифы на парковку в Москве начинают действовать с 15 декабря; время действия бесплатного периода парковки сокращается до 5 минут, на 237 наиболее загруженных улицах вводится максимальный тариф в 380 рублей и отменяется бесплатная стоянка по воскресеньям, сообщает департамент транспорта столицы.

          На данный момент практически четверть всей загруженности парковок создают машины, припаркованные без оплаты в течение отведенных 15 бесплатных минут, передает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта.

          «Создается дополнительный трафик, из-за этого страдают местные жители и другие водители, которые не могут найти парковку», – отметили в департаменте.

          Эксперты РЭУ имени Плеханова предлагали руководству города снизить нагрузку на парковки с помощью увеличения тарифов и сокращения периода бесплатной парковки. Например, для подземной парковки тариф предлагалось поднять до 400-500 рублей. Согласно их исследованию, более 200 улиц Москвы перегружены парковочными местами.

          В департаменте запланировали освободить 15-20% парковочных мест в центре, из-за чего с 15 декабря вводятся новые правила пользования парковки, ограничивающие бесплатную стоянку до 5 минут.

          На самых загруженных участках города вводятся новые тарифы. Внутри Садового кольца стоимость парковки меняется на период с 8.00 до 21.00 мск, ночной тариф остается прежним. На улицах между Садовым и Бульварным кольцом минимальная стоимость парковки составит 80 рублей в час.

          Самые загруженные улицы Садового кольца получат дифференцированный тариф: 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час. Внутри Бульварного кольца парковка будет стоить 100 и 200 рублей в час.

          Также руководство города утвердило перечень 237 улиц, где загруженность парковок была выше 100%, там начинает действовать самая высокая стоимость парковки – 380 рублей в час днем.

          Это произойдет на нескольких улицах внутри Садового кольца и нескольких точек у Третьего транспортного кольца (ТТК), в частности, -­- Пречистенке, Петровке, Ильинке, Охотном Ряду, Малой Бронной, Большой Никитской, Баррикадной, Мясницкой, Маросейке, Покровке, а также на Театральной, Триумфальной, Кудринской, Пушкинской, Трубной и Лубянской площадях. В остальное время парковка в этой зоне будет стоить 200 рублей в час. Кроме того, по воскресеньям она станет платной.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............