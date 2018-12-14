Новые тарифы и правила пользования парковок в Москве вступают в силу

Новые правила пользования и тарифы на парковку в Москве начинают действовать с 15 декабря; время действия бесплатного периода парковки сокращается до 5 минут, на 237 наиболее загруженных улицах вводится максимальный тариф в 380 рублей и отменяется бесплатная стоянка по воскресеньям, сообщает департамент транспорта столицы.

На данный момент практически четверть всей загруженности парковок создают машины, припаркованные без оплаты в течение отведенных 15 бесплатных минут, передает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта.

«Создается дополнительный трафик, из-за этого страдают местные жители и другие водители, которые не могут найти парковку», – отметили в департаменте.

Эксперты РЭУ имени Плеханова предлагали руководству города снизить нагрузку на парковки с помощью увеличения тарифов и сокращения периода бесплатной парковки. Например, для подземной парковки тариф предлагалось поднять до 400-500 рублей. Согласно их исследованию, более 200 улиц Москвы перегружены парковочными местами.

В департаменте запланировали освободить 15-20% парковочных мест в центре, из-за чего с 15 декабря вводятся новые правила пользования парковки, ограничивающие бесплатную стоянку до 5 минут.

На самых загруженных участках города вводятся новые тарифы. Внутри Садового кольца стоимость парковки меняется на период с 8.00 до 21.00 мск, ночной тариф остается прежним. На улицах между Садовым и Бульварным кольцом минимальная стоимость парковки составит 80 рублей в час.

Самые загруженные улицы Садового кольца получат дифференцированный тариф: 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час. Внутри Бульварного кольца парковка будет стоить 100 и 200 рублей в час.

Также руководство города утвердило перечень 237 улиц, где загруженность парковок была выше 100%, там начинает действовать самая высокая стоимость парковки – 380 рублей в час днем.

Это произойдет на нескольких улицах внутри Садового кольца и нескольких точек у Третьего транспортного кольца (ТТК), в частности, -­- Пречистенке, Петровке, Ильинке, Охотном Ряду, Малой Бронной, Большой Никитской, Баррикадной, Мясницкой, Маросейке, Покровке, а также на Театральной, Триумфальной, Кудринской, Пушкинской, Трубной и Лубянской площадях. В остальное время парковка в этой зоне будет стоить 200 рублей в час. Кроме того, по воскресеньям она станет платной.