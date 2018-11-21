Россияне выбрали людей года в сфере спорта и искусства

Фигуристка Алина Загитова, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и вратарь российской сборной по футболу Игорь Акинфеев стали спортсменами года – их имена россияне называли в ходе опроса фонда «Общественное мнение».

Наибольшее число голосов опрошенных получила Алина Загитова (7%), передает РИА «Новости».

Также россияне вспомнили о Хабибе Нурмагомедове (5%), Игоре Акинфееве (5%), фигуристке Евгении Медведевой (4%), футболисте Артеме Дзюбе (4%), тренере Станиславе Черчесове (2%).

Половина респондентов затруднились ответить на вопрос, а 10% заявили, что таких людей среди спортсменов нет.

Также россиян попросили назвать людей года среди деятелей науки, культуры и искусства.

Список возглавил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков, которого вспомнили 2% респондентов.

По 1% опрошенных отметили народного артиста СССР Иосифа Кобзона, актера Константина Хабенского, директора киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова, худрука театра Олега Табакова Владимира Машкова, худрука Мариинского театра Валерия Гергиева, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Также голоса получил умерший в 2017 году оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Не смогли никого назвать 70% опрошенных. Еще 12% признались, что «таких нет».

Опрос «ФОМнибус» был проведен 8-9 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ среди 1,5 тыс. респондентов.

В начале декабря в Москве состоялась торжественная церемония вручения Национальной спортивной премии в области физической культуры и спорта, в ходе которой были награждены лучший тренер, спортсменка и спортсмен России по итогам 2018 года.