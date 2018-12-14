Семь предполагаемых спонсоров ИГ арестованы в Москве

Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест семерых участников подпольной сети, обвиняемых в сборе средств для запрещенных в России международных террористических организаций «Исламское государство*» (ИГ*) и «Джебхат ан-Нусра».

«Постановлением Черемушкинского суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Рамазанова С. Н., Саидова Л. С., Мусаева И. У., Байсарова С. Л. и Саадаева И. А. меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 21 января 2019 года», – передает ТАСС слова представителя суда.

При этом одна из обвиняемых была до той же даты отправлена под домашний арест.

Ранее стало известно, что в России выяснили подпольную сеть для сбора средств в пользу ИГ*.