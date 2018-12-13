В России выяснили подпольную сеть для сбора средств в пользу ИГ

ФСБ выявила подпольную сеть, члены которой собирали денежные средства для запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство*» (ИГ*) и «Джебхат-ан-Нусра».

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что «под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые благотворительные фонды «Мухаджирун» и «Сальсабиль» получали, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства», передает ТАСС.

Членами преступной сети были бывшие участники бандгрупп, действовавших на Северном Кавказе. Средства перечислялись в адрес находящихся в Сирии в составе подразделений ИГ* двух российских гражданок, разыскиваемых за финансирование терроризма и участие в деятельности террористических структур.

С 2016 года «указанным лицам было переведено более 38 млн рублей».

Отмечается, что злоумышленники были задержаны ФСБ совместно со Следственным комитетом и Федеральной службой войск национальной гвардии в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии, передает РИА «Новости».

Всего силовики задержали семь человек. По предварительным данным, они размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в социальных сетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи подвергались целенаправленной идеологической обработке.

Ранее в Томской области выявили группу, которая занималась финансированием террористов.