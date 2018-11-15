Финансировавшую боевиков ИГ группу выявили в Томской области

В Томской области ФСБ и Следственный комитет пресекли деятельность организованной группы лиц, которая была причастна к сбору денежных средств и предоставлению финансовых услуг в интересах запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Видео задержания подозреваемых опубликовано на YouTube-канале СК.

В нем показано, как сотрудники ФСБ задерживают двух женщин возле припаркованного автомобиля и проводят их в подъезд.

Было установлено, что члены группы в закрытых чатах мессенджера Telegram размещали «реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим в составе международной террористической организации «Исламское государство*» на территории Сирии», передает ТАСС.

В ходе обысков были изъяты банковские карты, средства связи, использовавшиеся для проведения финансовых операций, экстремистская литература и атрибутика ИГ*.

Также изъяты электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность членов преступной группы.

В группу входили граждане России – сторонники создания так называемого всемирного исламского халифата. Им уже «предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Отмечается, что в мае 2018 года совместно с МВД России на территории Московского региона была пресечена деятельность аналогичной группы, организовавшей анонимные каналы финансирования терроризма.

«Руководство указанными группами осуществлялось из единого центра эмиссарами международной террористической организации ИГ, находящимися за рубежом», – подчеркнули в ФСБ.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что ключевая фигурантка этого дела успела перевести террористам около 1 млн рублей, передает РИА «Новости».

По версии следователей, жительница Томской области работала оператором в одной из компаний. При этом она «в период с июня 2016 года по июнь 2017 года» неоднократно оказывала услуги, направленные на финансирование ИГ, подготовку и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.5 УК РФ, осуществляла перевод денег для нужд боевиков.

На допросе подозреваемая подтвердила оформление банковской карты и передачу ее женщине, проживающей в Германии, а также перечисление с ее ведома денежных средств и связь с лицами, причастными к организации вооруженного формирования.

Ранее ФСБ разоблачила террористическую ячейку в Татарстане.