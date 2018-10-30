ФСБ разоблачила террористическую ячейку в Татарстане

В Татарстане задержаны члены законспирированной террористической ячейки, имеющей контакты с запрещенной организацией ИГ*, сообщили в Федеральной службе безопасности.

Деятельность законспирированной ячейки координировалась из-за рубежа главарями запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

В ходе операции ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардией задержаны 18 человек.

«В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шесть ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние», – говорится в сообщении ФСБ.

Во время обысков у них изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, экстремистская литература и атрибутика ИГ*.

По данным ФСБ, задержанные планировали совершить ряд громких акций на территории России, а потом уехать в Сирию. Для этого они вербовали сторонников из числа радикальной молодежи и покупали средства террора.

Группой руководил житель Набережных Челнов, уже судимый за пропаганду идей ИГ.

В ведомстве отметили, что задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России, следственные действия продолжаются.

В пятницу ФСБ сообщала о пресечении деятельности шести членов законспирированной ячейки «Исламского государства» в Подмосковье.

Ранее в ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана уничтожены двое бандитов, причастных к ИГ.