ФСБ предотвратила теракты в Москве

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность шести членов законспирированной ячейки «Исламского государства*» в Подмосковье.

«ФСБ России совместно с МВД и ФСВНГ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность шести членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство*», – сообщил центр общественных связей ведомства.

У задержанных изъяли автоматическое оружие, деньги, отчеты о подготовке терактов и схему изготовления самодельных взрывных устройств, передает РИА «Новости».

«Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в городе Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств», – отметили в ФСБ.

Обеспечение террористов осуществлялось «за счет целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений», сказали в ведомстве. «Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам», – говорится в сообщении ЦОС.

Руководство ячейки осуществлялось эмиссарами в Сирии, которые были выходцами из Центральной Азии, добавили в ФСБ.

Ранее в Дагестане нейтрализовали причастных к ИГ* бандитов.