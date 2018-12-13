Российский авиационный вспомогательный двигатель одобрен EASA

Российский авиационный вспомогательный двигатель ВСУ ТА18-100 получил одобрение Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сообщила Росавиация.

«Двенадцатого декабря 2018 года в штаб-квартире EASA в Кельне при участии Росавиации состоялось вручение ПАО «НПП «Аэросила» - разработчику и изготовителю вспомогательной силовой установки ТА18-100 - одобрительного документа ETSO (аналог российского свидетельства о годности комплектующего изделия)», приводит текст сообщения РИА «Новости».

В сообщении подчеркивается, что событие является значимым для российской авиационной промышленности. В первую очередь, получение одобрительного документа открывает новые перспективы для продвижения российской авиатехники на международные рынки, расширяет конкурентные преимущества ТА18-100, обладающего, как и другие двигатели семейства, удельными и эксплуатационными параметрами на лучшем мировом уровне.

Также отмечается, что EASA впервые выдает ETSO на комплектующие изделия авиационного применения, подобные ТА18-100, созданные в России.

«Работы, успешно завершившиеся вручением российскому вспомогательному двигателю ТА18-100 документа ETSO, подтверждают, что Росавиация и EASA эффективно и тесно взаимодействуют по вопросам летной годности, имеются реальные результаты совместной работы, и сотрудничество планируется и далее развивать на основе взаимности и симметричности применяемых подходов при валидации как российской техники в Европе (а в планах у нас МС-21 и двигатель ПД-14 к нему), так и европейской авиационной техники в России», - приводятся слова руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Напомним, сертификацию в EASA также предстоит пройти самолету МС-21, который предназначен для воздушных трасс протяженностью до 5,5 тыс. км во всех климатических зонах, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Ранее сообщалось, по каким причинам сроки сертификации были перенесены.

ВСУ ТА18-100 – авиационный вспомогательный газотурбинный двигатель, обеспечивающий воздушный запуск маршевых двигателей летательных аппаратов и подачу воздуха в систему кондиционирования, применяется на самолетах и вертолетах.