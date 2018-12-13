Эксперт: Кожемяко «продавил» перенос столицы ДФО во Владивосток

«Это решение положительно скажется на развитии Приморья», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя подписание указа о переносе столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток.

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский считает, что решение о переносе центра Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивосток было бы невозможным, не будь у врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко достаточного авторитета и политического влияния.

В четверг президент подписал указ о переносе центра ДФО в столицу Приморского края.

Напомним, что в октябре Кожемяко выступил с таким предложением. В нынешний понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для переноса столицы Дальневосточного округа будет оформлено поручение Владимира Путина.

«Конечно, Кожемяко от этого выигрывает и выигрывает значительно, думаю, этого не произошло бы без его влияния, политического веса и умения «продавливать» нужные решения», – считает Потуремский.

Перенос столицы ДФО, «при всем уважении к Хабаровску», кажется политологу верным решением. «Владивосток – это край державы и с этой точки зрения, он выглядит более перспективным, чем Хабаровск»,– считает Потуремский.

Увеличению влияния Владивостока, по мнению собеседника, способствуют, в том числе и крупные федеральные проекты, а также деньги, поступавшие в город в последнее время. «Думаю, это решение положительно скажется на развитии Приморья», – заключил политолог.