Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал конкурента Telegram

Бывший работник соцсети «ВКонтакте» Олег Илларионов создал собственный мессенджер под названием FaceCat; разработчик утверждает, что программа является абсолютно анонимной и гарантирует тайну переписки.

Новый мессенджер уже доступен для скачивания в AppStore и Android, сообщает «Экономика сегодня».

В описании к приложению авторы предлагают пользователям «сорвать маски» и начать говорить то, что они думают, не опасаясь слежки.

Разработчики утверждают, что все данные о клиентах сети зашифрованы. Кроме того, реальные пользователи могут использовать псевдонимы и чужие изображения, а информация о мобильном устройстве автоматически удаляется при регистрации.

Эксперты считают, что новое приложение напоминает мессенджер Secret, который закрыли в 2015 году после обнаружения некоторых изъянов.

При этом некоторые специалисты уверены, что анонимность – это лишь уловка, и на самом деле никто из авторов подобного рода программ не заботится о конфиденциальности клиентов.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в правительстве России были разработаны новые правила идентификации пользователей мессенджеров, чтобы переписываться мог только владелец номера телефона.