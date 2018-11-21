Греф пожаловался на большие убытки Сбербанка из-за «Спасибо»

Бонусная программа «Спасибо» приносит Сбербанку большой убыток, заявил президент банка Герман Греф.

Греф рассказал, что банк заплатит клиентам по программе 25 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Ранее банк планировал потратить в 2018 году на «Спасибо» 22,4 млрд рублей, следует из данных госзакупок. Это в 1,7 раза больше, чем в 2017 году.

Греф отметил, что банк, впрочем, продолжит развивать программу и не будет вводить кэшбэк.

В 2011 году Сбербанк России запустил программу лояльности «Спасибо от Сбербанка», приуроченную к 170-летнему юбилею кредитной организации. Целью проекта является популяризация безналичных платежей в России.