Пентагон отреагировал на планы Турции начать операцию в Сирии

Официальный представитель Пентагона Шон Робертсон прокомментировал планы Турции начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

Он заявил, что у американского военного ведомства вызывают серьезное беспокойство любые «односторонние военные операции на северо-востоке Сирии», особенно если речь идет об операциях в районах, где находятся силы США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Мы бы сочли подобные действия неприемлемыми», – заявил официальный представитель Пентагона.