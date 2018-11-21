Путин с раздражением отреагировал на оговорку управделами о праздновании Дня Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на оговорку управляющего делами администрации президента Александра Колпакова, который на заседании оргкомитета «Победа» вместо «75 лет Победы» сказал «25 лет Победы».

«Также принято решение о выпуске юбилейной медали «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», – приводит слова Колпакова «Московский комсомолец».

«Эта дата давно уже прошла», – заметил Путин – как отмечается в заметке, «с раздражением».

Перед этим он призывал относиться к этому празднику без формализма.

«Нельзя, чтобы День Победы, саму историю войны сопровождали акции «под отчет», – говорил Путин.