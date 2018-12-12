Двое жителей Грозного спасли людей во время пожара в Москве

Двое жителей Грозного помогли московским пожарным спасти людей во время пожара на юго-западе столицы, обмотавшись мокрыми полотенцами, они пробрались в горящую квартиру, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 06.37. По причине неисправности электропроводки загорелся один из многоквартирных домов на улице Нагорная, сообщает РИА «Новости».

На крики о помощи еще до приезда пожарных откликнулись двое жителей Грозного Балатхан Вазарханов и Айнди Джанаралиев.

«Кричала женщина и просила спасти её. Прислушиваясь к крикам, мы нашли квартиру ... ничего не было видно от дыма», – пояснил один из молодых людей.

У соседей парни взяли мокрые полотенца, замотали ими лица и головы и вновь вошли в квартиру. Женщину они нашли в дальней комнате.

На момент приезда спасателей пожар, охвативший одну из квартир на 6 этаже, угрожал перейти на верхние этажи. Пожарным удалось спасти трех человек из квартиры на 7 этаже. Также с верхних этажей по маршевой лестнице были эвакуированы 10 человек.

Ранее за спасение людей во время пожара наградили семиклассницу из Карелии.