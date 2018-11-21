Олимпийская чемпионка отказалась тренировать «тупых детей»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян сообщила, что не будет тренировать детей, так как они «тупые».

«Я безумно люблю детей. Огромное количество времени провожу с ними. Но, как бы это ужасно ни звучало, дети – тупые. В хорошем смысле этого слова», – цитирует «Ридус» интервью Егорян телеканалу «Матч-ТВ».

Она рассказала, что в детстве тренер просила ее сделать шаг вперед, а она вместо этого делала шаг назад или в сторону.

«Я смотрю, как работает тренерский состав. И думаю, Господи, вы десять лет объясняете каждый божий день одно и то же. Я просто не смогу. Я сойду с ума», – призналась она.

В июле Егорян завоевала бронзу на чемпионате мира по фехтованию в городе Уси (Китай).