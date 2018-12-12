Льготный период оплаты штрафов ГИБДД решено продлить

Госдума приняла закон, позволяющий восстановить 20-дневный срок, предусмотренный для уплаты административного штрафа ГИБДД в размере 50%.

Согласно этому закону, в случае если копия постановления о штрафе, отправленная по почте заказным письмом, поступила после истечения 20 дней со дня вынесения постановления, то этот срок может восстановить судья, орган, должностное лицо, вынесшее постановление по ходатайству оштрафованного, передает РИА «Новости».

Определение об отклонении ходатайства можно будет обжаловать в соответствии с правилами, установленными КоАП.

«В настоящее время нередки ситуации, когда при выявлении факта административного правонарушения с применением средств фото– и видеофиксации, правонарушитель получает копию постановления о наложении штрафа по почте после истечения 20-дневного срока. В таком случае фактически исключается возможность для льготной уплаты штрафа», – пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников.

Соответствующая инициатива была подготовлена для реализации постановления Конституционного суда России.

В ноябре в Госдуме предложили новый порядок взимания мелких штрафов ГИБДД, вынесенных с помощью камер; их предлагается взыскивать с банковского счета нарушителя в ускоренном режиме.