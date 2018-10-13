Предложен новый порядок взыскания мелких штрафов ГИБДД

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13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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Россия готова вернуться в Афганистан

В Афганистане наблюдается незначительный рост пророссийских настроенийФото: Ahmad Masood/Reuters
Активизация процессов вокруг Афганистана заставляет начать поиски ответа на вопросы об интересах Москвы. Российская внешняя политика вокруг этой страны – вопрос сложный. В чем здесь наш интерес? Кого поддерживает Россия? Ситуация в исламской республике находится в приоритетном поле зрения российских политиков. Но почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему русский либерал стал охранителем

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Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...

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Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

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Позорную нищету пенсионеров, как и другие социальные проблемы современного мира, голыми деньгами и увеличением бюджетных выплат не исправишь. Перед нами одно из проявлений чего-то гораздо более важного. Подробности...
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        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Предложен новый порядок взыскания мелких штрафов ГИБДД

             13 ноября 2018, 09:06
          Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
          Текст: Наталья Ануфриева

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          В Госдуме предложили новый порядок взыскания мелких штрафов ГИБДД (до 3 тыс. рублей), вынесенных с помощью камер; штраф предлагается взыскивать с банковского счета в ускоренном режиме с уведомлением должника через портал «Госуслуги» или SMS; при этом вместе со штрафом приставы будут удерживать и исполнительный сбор – от 1 тыс. рублей.

          Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» были подготовлены членом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зарифом Байгускаровым («Единая Россия»), передает «Коммерсант».

          Ранее об инициативе также сообщал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

          Документ вносится в виде поправок к законопроекту (принят в начале года), уточняющему механизм взаимодействия банков с приставами. Документ будет расширен новыми процедурами в области взыскания штрафов по линии ГИБДД.

          В данный момент долги по дорожным штрафам взыскиваются в общем порядке: если штраф не оплачен в течение 70 дней после вынесения постановления, оно направляется из Госавтоинспекции в ФССП, а затем заводится исполнительное производство.

          Должник уведомляется заказным письмом по почте, после получения которого ему дается пять дней на уплату долга. После приставы получают право взыскивать вместе с долгом исполнительный сбор (не меньше 1 тыс. руб.), используя различные инструменты: арест имущества, запрет на выезд за границу и другие.

          За девять месяцев 2018 года на исполнение в ФССП России поступило около 15 млн постановлений ГИБДД, из них больше половины – штрафы до 3 тыс. рублей.

          Законопроектом вводится новая процедура, которая будет называться «исполнение исполнительных документов в упрощенном порядке». Заниматься ей будут не судебные приставы, а специальные «должностные лица» в центральном аппарате ФССП.

          В том случае, если от ГИБДД в ФССП поступает постановление о неоплаченном штрафе на сумму до 3 тыс. рублей, который был вынесен с применением камеры, исполнительное производство возбуждаться не будет, но в течение трех дней будет вынесено «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению».

          Документ оформляется на бумажном носителе и направляется должнику заказным письмом.

          Также есть вариант электронной формы уведомления. Требования к ней позже установят отдельным приказом ФССП по согласованию с Центральным Банком.

          Так, рассматривается вариант уведомлений через портал госуслуг, а также через SMS, но при условии, что гражданин дал на это свое согласие (опция будет введена отдельным законопроектом, который уже приняли в первом чтении).

          После отправки письма ФССП запрашивает у банков сведения о «номерах счетов должника, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте по ним».

          По истечении двух суток с момента получения должником уведомления (заказным письмом или электронным документом) приставы будут направлять в банк документ, являющийся основанием для списания средств на депозитный счет приставов в размере задолженности по штрафу и исполнительского сбора в размере минимум 1 тыс. рублей.

          Таким образом, если водитель не успел заплатить штраф в размере 500 рублей за превышение скорости на 20–40 км/ч (самый распространенный в России), со счета у него спишут уже 1,5 тыс. рублей.

          Под упрощенную форму взыскания также будут попадать штрафы за выезд на выделенку, парковку под запрещающим знаком и другие.

          Если долг не взыскивается в течение 20 дней с момента вынесения постановления (или взыскивается частично, например без исполнительского сбора), будет возбуждено исполнительное производство, в рамках которого пристав имеет право использовать, например, арест имущества.

          Байгускаров пояснил, что нагрузка на приставов в последние несколько лет резко выросла: основной поток документов поступает от ГИБДД, та, в свою очередь, выносит 80% постановлений с помощью камер, которых более 10 тыс. по всей России.

          «Идея в том, чтобы освободить от рутинной работы приставов, чтобы они занимались исполнением только судебных решений, например по взысканию алиментов», – заявил депутат.

          Он отметил, что во множестве стран приставы «вообще не занимаются мелкими штрафами».

          Для должников, добавил Байгускаров, законопроект сулит и преимущества. Так, при возбуждении полноценного исполнительского производства информация появляется в открытом банке данных на сайте ФССП – с помощью сервиса работодатели проверяют будущих работников, должников не берут на работу.

          При упрощенном взыскании мелкие штрафы не будут вноситься в эту базу данных.

          Отвечая на вопрос о том, почему в законопроекте для таких случаев оставили исполнительский сбор, депутат заявил, что «у гражданина было 70 дней на добровольную уплату, он этот срок упустил, надо за это нести ответственность».

          Юрист, адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько сообщил, что приставы уже работают по схожей схеме: одновременно с возбуждением производства в банки направляется постановление о наложении ареста на средства.

          «При этом копия постановления, после получения которой у должника есть пять дней для добровольной оплаты, практически никогда до него не доходит либо вообще ему не направляется», – добавил он.

          По мнению юриста, сокращение срока до двух дней лишает должника в «принципе возможности добровольной оплаты», так как при оплате долга, например, на следующий день пристав не всегда в состоянии это оперативно проверить и отменить меры по принудительному взысканию.

          Потому логично будет «сначала ввести упрощенный порядок обжалования штрафов, а уже потом – упрощенный порядок взыскания их приставами», считает юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева.

          Он добавила, что «механизм возвращения средств в случае ошибочного списания также должен быть упрощенный, в течение нескольких дней».

          «Заниматься этим никто не станет, бюджет получит денежные средства, а доверие граждан к государству и банкам будет еще более подорвано», – резюмирует Радько.

          По словам Зарифа Байгускарова, планируется рассмотреть документ и принять его в трех чтениях до конца года. Он должен вступить в силу через 180 дней после опубликования, то есть примерно в середине 2019 года.

          Ранее сообщалось о планах штрафовать за использование водителями антирадаров.


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