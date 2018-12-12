«Яндекс.Карты» показали военные объекты Израиля и Турции

Федерации американских ученых (FAS) нашла помеченные на «Яндекс.Картах» сотни военных объектов Израиля и Турции и две военные базы НАТО.

Сотрудник FAS Мэтт Корда обнаружил, что на «Яндекс.Картах» некоторые участки территории Израиля и Турции «замылены» до неузнаваемости, передает РИА «Новости».

Он сравнил их с картой Google Earth и увидел, что это военные объекты, включая крупные аэродромы, бункеры, небольшие здания в городских кварталах, которые не имеют обозначения в сервисе от Google. Некоторые из этих объектов являются секретными.

Всего Корда нашел около 300 таких объектов. Среди них также оказались две военные базы НАТО: Союзное сухопутное командование НАТО в Измире и авиабаза Инджирлик, где размещен самой большой иностранный арсенал ядерного оружия США.

Исследователь заметил, что на карте территории России ни одного «размытого» военного объекта нет, а территория Сирии представлена в крайне низком качестве.

Он предположил, что сервису пришлось замылить объекты по просьбе военных, хотя такой способ только внимание к ним внимание.

В сентябре минобороны Бельгии грозило подать в Google жалобу из-за отказа компании «размыть» на картах изображения военных объектов страны.