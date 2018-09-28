Google отказалась замаскировать военные объекты Бельгии

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28 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир

Россия хочет зарабатывать на экспорте аграрной продукции в два с половиной раза большеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
До недавнего времени успехи России на экспортном поле неизменно ассоциировались исключительно с нефтью и газом, а также с военной техникой. Однако сельское хозяйство доказало, что тоже может приносить неплохой доход стране. Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли? Подробности...
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Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Сколько Трамп ни давил на Моди, он, похоже, так и не сумел помешать индийцам купить наши зениткиФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах. Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

Последние события в Сирии заставили вспомнить образы времен холодной войныФото: М. Абрамова
Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз. Однако в целом в Израиле были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Жесткий тон Минобороны России льет воду на мельницу местных «кремлепессимистов». Впрочем, и правые, и левые в Израиле видят в России страну-партнера, а не врага, и выступают за сугубо прагматические, а не идеологические отношения. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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У кого Пушкин – негр, у того Цой – нерусский

Егор Холмогоров, Публицист
Вся эта «черепомерка» вроде бы и ни к чему и нужна только для опровержения встречающейся в интернет-болтовне глупости о «типично азиатской внешности Цоя». Но всё-таки можно ли русским стать или русским можно только родиться? Подробности...

Кожемяко – человек, способный на поступок

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Давайте в отношении Кожемяко введем критерий: тот, кто в состоянии семь часов без остановки откапывать в слежавшемся снеге задыхающихся и умирающих людей, осознавая, что и его может засыпать лавина, вот он пусть и критикует этого человека. Подробности...
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Бунт Европы против своего ничтожества

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решение Берлина, Лондона и Парижа пойти против США в вопросе о ядерной сделке с Ираном стало геостратегической сенсацией. Неизвестно, сколько они на этой позиции продержатся, особенно Соединенное Королевство, но прецедент неспособности «сверхдержавы» обнулить разом всю многостороннюю дипломатию создан. Подробности...
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    Уникальный тягач лишит Лукашенко возможности шантажировать Россию

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    Почему Израиль боится российских С-300

    Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Google отказалась замаскировать военные объекты Бельгии

          28 сентября 2018, 12:12

          Текст: Анна Инсарова

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          Минобороны Бельгии подаст в Google жалобу из-за отказа компании «размыть» на картах изображения военных объектов страны.

          Если в строке поиска вбить названия некоторых военных объектов, например, авиабазы Флоренн, можно увидеть изображение базы и «четыре F-16», сообщает «Ридус» со ссылкой на издание Sudinfo.

          «Так же легко получить детальное представление с неба с другой базы, где размещены наши штурмовые самолеты», – пишет издание.

          Так, на картах Google Maps можно разглядеть авиабазу Кляйн-Брогель, атомные электростанции и другие объекты.

          В минобороны Бельгии беспокоятся, что данные могут быть использованы террористами.

          Ранее интернет-сервис Google Maps  добавил Крымский мост на карты и подписал его на украинском языке.

          В марте исследователь авиакатастроф из Австралии Питер Макмэхон заявлял, что разглядел на Google Maps обломки пропавшего малазийского Boeing.


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