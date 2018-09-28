Google отказалась замаскировать военные объекты Бельгии

Минобороны Бельгии подаст в Google жалобу из-за отказа компании «размыть» на картах изображения военных объектов страны.

Если в строке поиска вбить названия некоторых военных объектов, например, авиабазы Флоренн, можно увидеть изображение базы и «четыре F-16», сообщает «Ридус» со ссылкой на издание Sudinfo.

«Так же легко получить детальное представление с неба с другой базы, где размещены наши штурмовые самолеты», – пишет издание.

Так, на картах Google Maps можно разглядеть авиабазу Кляйн-Брогель, атомные электростанции и другие объекты.

В минобороны Бельгии беспокоятся, что данные могут быть использованы террористами.

Ранее интернет-сервис Google Maps добавил Крымский мост на карты и подписал его на украинском языке.

В марте исследователь авиакатастроф из Австралии Питер Макмэхон заявлял, что разглядел на Google Maps обломки пропавшего малазийского Boeing.