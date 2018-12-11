Путин согласился с идеей усиления контроля правозащитников над тюрьмами

Президент России Владимир Путин сказал, что содержание людей десятками в одной камере заключения недопустимо; глава государства согласился с предложением усилить контроль правозащитников над работой системы исполнения наказаний.

Президент на заседании Совета по правам человека согласился с предложением СПЧ по усилению контроля правозащитников над деятельностью системы исполнения наказаний, сообщает ТАСС.

«Люди сидят десятками в одной камере. Это недопустимо абсолютно», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства добавил, что соблюдение прав человека в местах лишения свободы – острая тема. Он добавил, что власти пытаются уделять проблеме должное внимание.

«Связано это, безусловно, в том числе и с бюджетными расходами, ничего не поделаешь. Надо думать над этим, в том числе и о повышении денежного содержания сотрудников», – сказал Путин.

Глава государства заметил, что отправлять иностранных граждан на родину вместо наказания несправедливо по отношению к россиянам.

«Мы поставим граждан России и иностранцев в разное положение. За одно и то же деяние может оказаться российский гражданин за решеткой, а иностранец просто отправится на родину», –пояснил президент.

Ранее в ходе заседания Совета Путин не исключил вероятности внесения изменений в законе о митингах и шествиях.