Аксенов рассказал об одной из самых трагичных дат в крымской истории

Во вторник, 11 декабря, Крым отмечает одну из самых трагических дат в своей истории – начало массовых расстрелов людей фашистами и их пособниками под Симферополем, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов написал в Facebook: «11 декабря 1941 года на 10-м километре шоссе Симферополь – Феодосия фашисты и их пособники начали массовые расстрелы, жертвами которых стали тысячи наших соотечественников».

Ежегодно на этом месте звучат поминальные молитвы трех религий: иудейской, православной, мусульманской. Большинство погибших – евреи и крымчаки.

«С точки зрения нацистских преступников, единственная «вина» этих людей состояла в их этнической принадлежности», – подчеркнул глава Крыма.

Расстрелы продолжались несколько дней; это был «один из первых актов трагедии крымского Холокоста, которая оставила неизгладимый след в истории и незаживающую рану в сердцах людей».

«Это символ нашей общей скорби и общей памяти. Крымчане едины в своем неприятии любых форм расизма, ксенофобии, дискриминации и насилия», – сказал Аксенов.

Он также отметил, что на полуострове о страшных годах нацистской оккупации напоминают десятки массовых захоронений. Десятки тысяч мирных граждан и военнопленных были расстреляны, замучены, насильно угнаны в Германию. Общее число жертв нацистского террора на полуострове составило 219 тыс. 604 человека.

Подчеркивается, что «эти преступления не имеют срока давности», и «те, кто сегодня пытается под разными предлогами обелить и оправдать нацистских преступников, кто возводит их в ранг национальных героев, сами совершают преступление – против памяти жертв нацизма, против своего собственного народа, против человечества».

Аксенов добавил, что святой долг нынешнего поколения – помнить о павших, беречь мир и согласие на крымской земле, знать свою историю и давать самый жесткий отпор любым попыткам ее искажения и фальсификации.