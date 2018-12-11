В СВР отреагировали на сообщения об удостоверении Штази на имя Путина

Служба внешней разведки России не комментирует сведения о том, что отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшего ГДР нашло в документах служебное удостоверение на имя Владимира Путина.

В пресс-бюро СВР отметили, что воздерживаются от комментариев по этой теме, передает РИА «Новости».

Ранее таблоид Bild сообщил, что отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене якобы обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина.

По данным издания, удостоверение было получено 31 декабря 1985 года и продлевалось каждый квартал до конца 1989 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос по поводу удостоверения Штази в СВР.

Представитель Кремля предположил, что КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому есть вероятность, что ведомства обменивались удостоверениями.