Полицейский устроил ДТП с пятью жертвами в Бурятии

За рулем автомобиля Toyota Camry, попавшего в смертельное ДТП на трассе в Бурятии, находился участковый полиции, сообщил официальный представитель СУ СК республики Дмитрий Столяров.

По словам Столярова, за рулем авто находился 35-летний сотрудник местного отдела полиции, передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, в понедельник, 10 декабря, участковый, «исполняя свои служебные обязанности, выехал из районного центра к своему участку в селе Далахай». С ним ехал местный житель, попросивший довезти его до деревни.

«На участке между 53 и 54-м километром автодороги А 333 «Култук-Монды» автомобиль сотрудника полиции столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем марки Toyota Corona, в котором находились пятеро местных жителей», – сообщил Столяров.

В данный момент по делу проводятся необходимые экспертизы; образцы крови водителей направлены в республиканский наркологический диспансер для химических исследований.

Также будет назначена автотехническая судебная экспертиза, для проведения которой экспертам будут предоставлены все собранные материалы и поврежденные автомобили.

С учетом всех обстоятельств будет установлен виновник аварии.

Напомним, в ноябре полицейский на BMW врезался в забор храма Иоанна Богослова в Москве.