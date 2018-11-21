Слуцкая направила фанатов Загитовой к психологу

Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая ответила на критику в свой адрес со стороны фанатов фигуристки Алины Загитовой.

«Ну что, дорвались, псевдопоклонники, готовые словить хайп на правде?! Да, Рика Кихира (японская фигуристка – прим. ВЗГЛЯД) была сильнее на финале (Гран-при в Канаде – прим. ВЗГЛЯД)! И она достойный соперник для лидеров! Борьба всегда была, есть и будет в любом спорте», – написала Слуцкая в Instagram.

Она также посоветовала обратиться к психологу некоторым фанатам, которые видят негативные оттенки в каждом слове.

«Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте», – добавила Слуцкая.

Интернет-пользователи обрушились с критикой в адрес Слуцкой после ее замечания о том, что пока все были заняты скандалами вокруг россиянок Медведевой и Загитовой, в фигурном катании появился новый лидер. Речь шла о японке Рики Кихири. Фанаты Загитовой заполонили Instagram Слуцкой негативными высказываниями, некоторые даже желали смерти ее детям.

Напомним, 16-летняя Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере, уступив японской фигуристке Рики Кихири. Перед прокатом произвольной программы Загитова получила травму ноги, споткнувшись о телевизионный кабель. Сама россиянка не оставила без ответа злорадство «диванных критиков».