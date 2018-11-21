Загитова ответила на выпады «диванных критиков»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова ответила на злорадство «диванных критиков» после проигрыша японской спортсменке в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.

«Специально, чтобы почитать, я в соцсети не захожу. Просто смотрю инстаграм, кто выложил новые фотографии, рецепты еды. Но иногда проскакивают перед глазами какие-то заголовки, и невозможно это все не читать. – Злит, когда я выступаю не так хорошо, как все от меня ждут, и многие начинают сразу же писать: вот, она сливается, она не может. Это диванные критики. Они просто не знают, кто такой спортсмен. Они не были на моем месте, они не занимаются никаким видом спорта, не знают, как тяжело быть профессиональным спортсменом, как трудно все дается на этом уровне», – приводит слова Загитовой «Р-спорт»

Загитова добавила, что старается относиться к критике болельщиков с иронией.

Напомним, 16-летняя российская спортсменка заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере, уступив японской фигуристке Рики Кихири. Перед прокатом произвольной программы Загитова получила травму ноги, споткнувшись о телевизионный кабель.