Российские звезды запустили благотворительную акцию «Рубль в день»

Российские звезды в завершении Года добровольца в России запустили благотворительную акцию «Рубль в день», чтобы вдвое увеличить число людей, делающих регулярные пожертвования в благотворительные фонды.

В рамках акции «Рубль в день» каждый желающий может оформить небольшое (от 30 до 300 рублей), но регулярное пожертвование в пользу одной из 133 проверенных благотворительных организаций.

Акцию уже поддержали Константин Хабенский, Владимир Познер, Данила Козловский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд и Ирина Старшенбаум.

Каждый день к флешмобу присоединяются новые актеры, телеведущие, журналисты, спортсмены, популярные блогеры и представители благотворительных организаций по. Их обращения можно найти по хештегу #рубльвдень.

По словам соучредителя благотворительного фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского, «большинство россиян не поддерживают благотворительные фонды в их борьбе с социальными проблемами регулярно. А именно регулярная поддержка позволяет благотворительным организациям системно и эффективно решать социальные проблемы, планировать свою деятельность, привлекать на работу специалистов, покупать лекарства и все необходимое для подопечных и знать, что завтра те не останутся без помощи».

«Согласно опросу, проведенному в августе 2018 года, 90% россиян за последние 12 месяцев хотя бы один раз отозвались на просьбу о помощи (включая подачу милостыни и пожертвования напрямую конкретным людям), но при этом только 3% оформили регулярное пожертвование в пользу какой-либо благотворительной организации. Мы хотим в 2019 году увеличить число россиян, ежемесячно поддерживающих благотворительные фонды, в два раза – до 6% населения», – добавил Алешковский, слова которого приводятся в пресс-релизе организаторов акции, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Для того, чтобы принять участие во флешмобе «Рубль в день» нужно поделиться уже записанным видео со знаменитостями или записать собственный небольшой ролик, рассказав, что весь следующий год вы будете жертвовать 1 рубль в день в один или несколько фондов, и призвать друзей сделать то же самое.