Выставка «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» открылась в Москве

Новая постоянная экспозиции «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» открылась в понедельник, в день 70-летия Всеобщей декларации прав человека, в московском музее истории ГУЛАГа.

Экспозиция впервые позволит проследить историю репрессивной системы в СССР в период 1920-1950 годов, начиная с создания первых концлагерей и до ликвидации ГУЛАГа после смерти Иосифа Сталина. Таким образом, с сегодняшнего дня в музее можно узнать все об истории Соловков, о строительстве Беломорско-Балтийского канала и развитии НКВД, пишет РАПСИ.

«Мы не первый раз в этом музее, видим, как он меняется и растёт. Эта экспозиция будет производить очень сильное впечатление на тех, кто будет сюда приходить. Я очень надеюсь, что сюда будут приходить школьники и студенты, в первую очередь», – сказал советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым каждый день вспоминать историю репрессий, чтобы этого не повторилось. «Это день осмысления и возможности восстанавливать свои права. Это философская тема, диалог между властью и общества, готовности признавать ошибки, каяться и – главное – не повторять их», – сказала Москалькова.

Интерактивная карта лагерей позволит посетителям получить целостное представление о масштабах и географии ГУЛАГа, а технологии виртуальной реальности – увидеть глазами участника экспедиции сохранившиеся до наших дней территории.

Новшеством экспозиции стало введение в рассказ «человеческого измерения». «Большой» официальной истории, говорящей на языке документов, статистики и хроники, противопоставлена личная история людей, пострадавших от репрессий. Мультимедийный формат позволяет ощутить эффект сопричастности, прочувствовать впечатления и переживания свидетелей эпохи. Рассказы репрессированных озвучили артисты-участники спектаклей Театра Наций – Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Инна Чурикова, Максим Виторган, Юлия Пересильд и другие. Бывшего узника ГУЛАГа, писателя Александра Солженицына, озвучил народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.