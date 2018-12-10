Российскую систему телеметрии использовали в ходе пуска «Союза»

Систему телеметрии «Астра-06», созданную разработчиками холдинга «Российские космические системы» (РКС), впервые использовали в качестве дополнительной аппаратуры на космическом корабле «Союз-МС-11», запущенном с Байконура 3 декабря.

«Во время полета корабля «Астра» проходила летные испытания, измеряя быстроменяющиеся параметры. После завершения испытаний и подтверждения характеристик новую систему телеметрии планируется использовать на перспективных изделиях ракетно-космической техники», – сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

Там добавили, что система максимально адаптивна к требованиям по формированию телеметрического кадра (пакета телеметрической информации). Ее модульная конфигурация позволяет устанавливать конструкцию на существующие и перспективные средства выведения.

«Конструкция «Астры» позволяет устанавливать ее на борту ракет-носителей и прочих изделий ракетно-космической техники. Такая унификация позволит российской космической промышленности перейти к серийному производству систем телеметрии, что повысит их надежность и снизит себестоимость», – сообщил главный конструктор по измерениям НПО измерительной техники Евгений Бродин.

В «Астре» применены специально созданная математическая часть и вычислительный комплекс, позволяющие обрабатывать данные до передачи на Землю. Сжатие информации и спектральный анализ осуществляются на борту аппарата, это снижает нагрузку на линии связи.

«Астра» прошла испытания в ходе пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» 28 ноября 2017 года. 16 ноября ее использовали на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-10». Она также должна была быть использована в ходе пуска 11 октября, но из-за аварии «Союз-ФГ» ее не удалось задействовать.