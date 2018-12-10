Британия cможет в одностороннем порядке отказаться от Brexit

Базирующийся в Люксембурге Европейский суд юстиции принял решение, согласно которому Великобритания может в одностороннем порядке отказаться от выхода из Евросоюза (Brexit).

«Соединенное Королевство может свободно отозвать свое одностороннее уведомление (Европейскому совету, переданное 29 марта 2017 года) о намерении выйти из состава Евросоюза», – говорится в постановлении суда, передает ТАСС.

На прошлой неделе глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что в экономике Великобритании может реализоваться «черный сценарий», если королевство выйдет из Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем.