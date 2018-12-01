Трампа пригласили на похороны Джорджа Буша-старшего

Президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью Трамп пригласили на похороны 41-го президента США, Джорджа Буша-старшего.

«Семья Буша связалась с президентом Трампом и первой леди Меланьей Трамп, чтобы пригласить их на похороны бывшего президента Джорджа Г.У. Буша», – говорится в сообщении телеканала CNN в Twitter.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни 30 ноября 2018 года. Он был главой Белого дома в 1989-1993 годах; в период его правления произошел распад Варшавского договора, падение Берлинской стены и распад СССР.

Соболезнования в связи со смертью Буша-старшего выразил российский президент Владимир Путин, представители европейских стран, бывшие американские лидеры.