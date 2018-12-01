Европа отреагировала на уход Буша-старшего

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава МИД страны Джереми Хант, министр иностранных дел Германии Хайко Маас и президент Франции Эммануэль Макрон выразили соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего.

Мэй назвала Буша-старшего настоящим другом Великобритании.

«Его государственного ума, мудрости и дружбы будет не хватать, мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и американскому народу», – написала Мэй в Twitter.

Отдельно соболезнования выразил и глава МИД Великобритании Джереми Хант. «Он был настоящим другом Великобритании и очень мудрым человеком, чье президентство сделало мир более безопасным и более свободным», – отметил он в Twitter.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также написал пост с соболезнованиями. Он назвал Буша-старшего великим государственным деятелем и другом Германии.

«В 1989 году, когда блоки пошатнулись и многолетняя конфронтация начала рушиться, он отважно воспользовался возможностью положить конец холодной войне. Он также является архитектором германского единства», – написал Маас в Twitter.

От имени французского народа выразил соболезнования президент Франции Эммануэль Макрон. «Он был мировым лидером, который решительно поддерживал союз с Европой. Наше сочувствие его семье и любимым», – написал он в Twitter.

Ранее в связи со смертью Буша-старшего высказывались действующий президент США Дональд Трамп и бывшие американские лидеры Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни 30 ноября 2018 года. Он был главой Белого дома в 1989–1993 годах; в период его правления произошел распад Варшавского договора, падение Берлинской стены и распад СССР.

В апреле 2018 года умерла его супруга – Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.