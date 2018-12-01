Американские президенты выразили соболезнования в связи со смертью Буша-старшего

Действующий президент США Дональд Трамп и бывшие американские лидеры Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Белого дома Джорджа Буша-старшего.

Трамп написал в Twitter, что он и первая леди США присоединяются «к скорби нации в связи с уходом из жизни бывшего президента Джорджа Буша-старшего».

Он отметил, что 41-ый американский президент обладал неподдельным реализмом, обезоруживающим остроумием, «выдающимися лидерскими качествами» и был привержен вере, семье и стране. Все это помогло ему привести США «к десятилетиям процветания».

Президент добавил, что своим примером Буш-старший «вдохновлял поколения американцев вступать на госслужбу».

Бывший американский лидер Барак Обама написал в Twitter, что США потеряли «патриота и скромного служителя».

Он добавил, что сердца граждан страны в этот день «полны печали», но также «наполнены благодарностью не только за те годы», которые Буш-старший провел на посту президента, но и за более чем 70 лет его служения стране.

42-й американский президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сделали совместное заявление; в нем они выражают «глубокую благодарность за каждую минуту, проведенную с президентом Бушем», передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Clinton Foundation.

Они отметили, что в их памяти навсегда останется дружба с этим политиком.

Билл Клинтон также подчеркнул, что Буш-старший никогда не прекращал «служить отечеству» и всегда проявлял великодушие и выдающиеся лидерские качества.

Джордж Буш-младший, 43-ий президент США, отметил в своем заявлении, опубликованном пресс-секретарем Джимом Макгратом в Twitter, что Буш-старший был «человеком с сильнейшим характером» и «лучшим отцом».

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни 30 ноября 2018 года. Он был главой Белого дома в 1989–1993 годах; в период его правления произошел распад Варшавского договора, падение Берлинской стены и распад СССР.

В апреле 2018 года умерла его супруга – Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.