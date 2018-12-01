Порошенко испугался сотен российских танков у границ Украины

Украинский президент Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около границы страны большую военную группировку. Глава украинского государства заявил, что численность этой «группировки» будто бы превышает более 80 тыс. военнослужащих.

«В целом вокруг Украины, вдоль границы (…) развернута наземная группировка общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1,4 тыс. артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тыс. боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов», – приводит его слова РИА «Новости».

С таким заявлением Порошенко выступил во время передачи украинским силовикам военной техники.

Украинский президент регулярно выступает с подобными обвинениями в адрес Москвы. Прежде он утверждал, что в Донбассе якобы присутствуют регулярные войска ВС России. При этом Порошенко все время путался в их численности. Такие заявления Киева только подтверждают бездоказательность обвинений в адрес России в «военной агрессии» в отношении Украины.