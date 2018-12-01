Пассажир самолета рассказал о полете с Меркель

Пассажир рейса Мадрид – Буэнос-Айрес аргентинец Агустин Агуэро поделился впечатлениями от полета с канцлером Германии Ангелой Меркель, направлявшейся на саммит G20 в Буэнос-Айрес.

Агуэро сидел на соседним с Меркель кресле, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

По его словам, она вела себя как обычный пассажир. «Она была очень расслабленной. Съела йогурт, почитала книгу, поспала», – сказал он.

Агуэро рассказал, что канцлер не высказывала особых пожеланий. Она была дружелюбна с ним, но он так и не решился с ней заговорить.

«Я не ожидал, что она окажется настолько обычным человеком», – сказал он.

Меркель была вынуждена отправиться в Аргентину на саммит «Большой двадцатки» обычным рейсом, после того, как самолет Airbus А340 с Меркель и министром финансов Германии Олафом Шольцем совершил разворот в небе в сторону Германии из-за неполадок.