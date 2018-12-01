Появилось видео с демонстрацией концепта российского сверхскоростного вертолета

В фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать», посвященном юбилею Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н. Е. Жуковского, продемонстрирована модель перспективного российского сверхскоростного вертолета.

Ролик опубликован на YouTube-канале «Телестудия Роскосмоса».

В ленте говорится, что в данный момент в России «отовится новый революционный проект – сверхскоростной перспективный боевой вертолет». Ожидается, что скорость новой машины составит более 400 километров в час.

В видео демонстрируется 3D-модель разрабатываемого летательного аппарата, которая имеет традиционную для машин «Камова» соосную систему расположения несущих винтов и крылья.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны выбрало проект конструкторского бюро (КБ) Миля для создания перспективного боевого скоростного вертолета.

Отмечалось, что КБ Камова продолжит заниматься разработкой морского вертолета «Минога».

До этого появились изображения российского вертолета будущего.