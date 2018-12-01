Госдеп указал на нарушения при проведении выборов в Грузии

Государственный департамент США поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии, однако при этом указал на нарушения при проведении голосования.

Вашингтон поздравил Саломе Зурабишвили «с избранием на пост президента Грузии», однако подчеркнул, что разделяет «озабоченность миссии ОБСЕ / БДИПЧ и других международных и национальных наблюдателей» из-за случаев злоупотребления госресурсами по части «партизанской агитации» и ряду других вопросов, указывается в сообщении на сайте госдепа.

Отмечается также, что президентская гонка в Грузии была конкурентоспособной, а кандидаты могли беспрепятственно проводить кампанию.

Напомним, новым президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили; инаугурация избранного лидера назначена на 16 декабря.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как новый президент Грузии изменит отношения с Россией.