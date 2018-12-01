Режим ЧП объявлен на Аляске

Из-за землетрясения магнитудой 7,2 на Аляске объявлен режим ЧП, сообщил губернатор штата Билл Уокер.

Центр реагирования, организованный на одной из военных баз, оценивает мощность остаточных толчков, а также состояние дорог, мостов и зданий, передает РИА «Новости».

Аэропорт Анкориджа был закрыт после землетрясения. Росавиация дала распоряжение «оперативно и безотлагательно рассматривать и одобрять запросы иностранных экипажей, находящихся в воздушном пространстве России, на изменение аэропорта назначения» в США и Канаде, передает ТАСС.

Ежесуточно через небо России транзитом в Анкоридж выполняют полеты от 50 до 60 иностранных пассажирских и грузовых воздушных судов.

Инфраструктура Анкориджа в результате землетрясения получила повреждения.

Позднее аэропорт Анкориджа открыли, но многие рейсы отменены.

О пострадавших сообщений на данный момент нет.

Кроме того, приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода.