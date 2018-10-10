Суд по требованию «Нафтогаза» запретил выплаты Газпрому за «Северный поток»

Суд по требованиям украинского «Нафтогаза» запретил любые выплаты компаний Nord Stream (оператор «Северного потока») и Nord Stream 2 (оператор строительства «Северного потока – 2») в пользу Газпрома.

«В Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты Газпрому компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. В результате запрета все выплаты от этих компаний Газпрому направляются на швейцарских приставов», – говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций Газпрома, передает РИА «Новости».

Ранее в октябре «Нафтогаз» удержал 9 млн долларов переплаты Газпрома за транзит по территории Украины в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

В феврале Стокгольмский арбитражный суд обязал Газпром отдать «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов в качестве компенсации по контракту на транзит газа.

В июне Газпром смог добиться остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. После этого «Нафтогаз» перестал пытаться арестовать активы российской компании, из-за чего в нескольких странах отменили решения об аресте активов Газпрома.