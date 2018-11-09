Порошенко раскрыл, в чем заключается «сила Украины»

Сила и мощь Украины заключается не только в численности и хорошем вооружении украинской армии, развитой экономике, но и в украинском языке, заявил президент страны Петр Порошенко.

«Сила и мощь нашего государства не только в многочисленной армии, хорошо оснащенных Вооруженных силах и развитой экономике. Я твердо убежден – сила и мощь нашего государства еще и в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях и, главное, в украинском языке», – написал президент на своей странице в Facebook.

Также он добавил, что язык – это «сама сущность украинской идентичности».

Слова главы государства приурочены к отмечаемому в стране 9 ноября Дню украинской письменности и речи.

Напомним, ранее в Тернопольской, Житомирской и Львовской областях страны запретили публично использовать «русскоязычный культурный продукт».

В последнем отчете МВФ Украина называется самой бедной страной Европы с самым низким уровнем официальной заработной платы.