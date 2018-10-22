Соловьев рассказал, как Жириновский пытался подкупить украинского политолога

Журналист Владимир Соловьев опубликовал в Twitter часть передачи, в ходе которой лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский протянул конфету украинскому политологу Вячеславу Ковтуну.

На ролике видно, как Ковтун отказывается взять конфету:

«Я не могу ее принять», – отвечает украинский политолог на предложение Жириновского брать конфеты каждый день.

«А знаете, почему он не берет? Хочет, чтобы я ему килограмм дал. Вечером пришлю в гостиницу», – обещает Жириновский.

Соловьев, смеясь, спрашивает, почему тот дал конфету «Красная Шапочка», если лидер партии ЛДПР против «красных» и коммунистов:

«Вы выступили как Трамп: он Меркель дал две конфеты, а вы Ковтуну – одну», – заметил также журналист.

Ранее Владимир Соловьев поблагодарил зрителей за доверие.