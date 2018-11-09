Россия и Казахстан решили совместно производить самолет Ил-103М

Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина и казахстанский авиационный завод подписали соглашение о намерениях по созданию производства легкого многоцелевого самолета Ил-103М, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Прошло подписание соглашения о намерениях по созданию проекта международной промышленной кооперации с целью производства и продвижения легкого многоцелевого самолета авиации общего назначения Ил-103М», – цитирует РИА «Новости» сообщение ОАК.

В соглашении прописаны планы по созданию совместного предприятия и размещении производства на территории Казахстана.

Вице-президент по транспортной авиации ОАК, генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин сообщил, что СП планируется создать в 2019 году, а поставка первой серийной продукции – в 2022 году.

В среду стало известно, что Казахстан планирует организовать на своей территории производство модернизированной версии российского легкого многоцелевого самолета Ил-103.