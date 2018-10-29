Красноярские чиновницы обогатились за счет ветеранов

Две бывшие сотрудницы правительства Красноярского края и родственник одной из них задержаны по подозрению в мошенничестве с приобретением техники для ветеранов, сообщили в СК.

«Бывшая первый замминистра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина, экс-начальник отдела Ольга Гилева и родственник-коммерсант задержаны за мошенничество на 2,1 млн рублей», – сообщили в Twitter СК.

Следователи нашли у них дома бытовую технику, которая приобреталась для ветеранов Великой Отечественной войны.

Закупки техники проводились через компанию, принадлежащую деверю одной из чиновниц, сообщает «360».

«Фактически товары в рамках данных договоров либо не поставлялись, либо поставлялись товары ненадлежащего качества, которые не соответствовали этим госконтрактам. Денежные средства были поделены между участниками преступной схемы», – сообщила представитель регионального УФСБ.

ГСУ СК возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным СК, ранее чиновники вернули деньги на счет министерства.

В 2017 году в Крыму возбудили уголовное дело о мошенничестве, в результате которого 87-летняя участница ВОВ лишилась прав на собственный дом в Феодосии.