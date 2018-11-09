Трамп продлил санкции против Ирана 40-летней давности

Американский президент Дональд Трамп решил продлить с 14 ноября так называемое чрезвычайное положение в отношениях с Ираном и санкционного режима в отношении исламской республики на год, сообщили в пресс-службе главы США.

Уведомление о продлении на год «чрезвычайного положения» в отношениях с Ираном Трамп направил в Конгресс. Документ будет опубликован в Федеральном реестре – сборнике официальных документов правительства США, передает ТАСС.

Трамп заметил, что отношения США с Ираном «пока еще не нормализованы», а «процесс выполнения (двусторонних) соглашений от 19 января 1981 года все еще находится в стадии реализации». Речь идет об «алжирских соглашениях» между Ираном и США, в результате которых были освобождены американские дипломаты, больше года проведшие в Тегеране в качестве заложников после исламской революции 1979 года.

14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ номер 12170 в ответ на захват американских заложников в Тегеране. Минфину США было поручено заблокировать все официальные иранские авуары в Соединенных Штатах, в том числе счета в американских банках и их филиалах и отделениях за рубежом. 7 апреля 1980 года Картер разорвал дипотношения с Ираном.

Новые антииранские санкции США, касающиеся нефтяной отрасли, банковского сектора, судостроения и морских перевозок, вступили в силу в понедельник.

Вашингтон разрешил восьми странам не соблюдать новые санкции против Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, такая мера направлена на то, чтобы не допустить роста цен на топливо.

В Госдепе говорили, что после введения санкций около десятка иранских нефтетанкеров отключили транспондеры автоматической идентификационной системы.