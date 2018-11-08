Иранские нефтетанкеры из-за санкций стали отключать транспондеры

После введения санкций около десятка иранских нефтетанкеров отключили транспондеры автоматической идентификационной системы, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге в Госдепартаменте.

По его словам, иранские нефтетанкеры, «по сути, пропали из виду». «Такие действия представляют собой угрозу безопасности на море», – приводит его слова ТАСС.

Спецпредставитель США по Ирану, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства, заявил, что транспондеры «предназначены для обеспечения максимальной видимости на море, и их отключение только увеличивает риск несчастных случаев и травм».

Антииранские санкции США вступили в силу в понедельник. Вашингтон разрешил восьми странам не соблюдать новые санкции против Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, такая мера направлена на то, чтобы не допустить роста цен на топливо.